CANICATTI’. LA MUSICA INVITA A RIMANERE A CASA: JODY CORBO & ANTONIO FERRARO DIRETTE SUI SOCIAL PER COINVOLGERE I GIOVANI

Sono giorni difficili per l’intera popolazione, ci siamo ritrovati a cambiare le nostre abitudini di fronte a questo problema restare a casa adesso è veramente necessario per combattere questa brutta parentesi..

Ed ecco la splendida iniziativa dei due deejay Canicattìnesi, (Jody Corbo & Antonio Ferraro) trasmettere delle dirette da casa sui propri profili social per emanare attraverso la musica quelle ore di serenità e spensieratezza che adesso come non mai servono a staccare la spina da questo momentaccio. Tutto supportato dalle loro organizzazioni (HEY & NEXT EVENT)… il prossimo appuntamento della diretta sarà domenica alle 17:00 sui profili social di Jody & Antonio. #Andràtuttobene