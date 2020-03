L’83enne di Porto Empedocle (uno dei casi sospetti) sottoposta a tampone non ha contratto il Coronavirus.

L’esito del test arrivato all’ospedale “San Giovanni di Dio” è negativo.

Stesso esito per un uomo a Lampedusa. Sono oltre 250 gli agrigentini in quarantena, la gran parte in autoisolamento per propria scelta.