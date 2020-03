AGRIGENTO STOP AI MERCATI ALL’APERTO

n relazione all’intervento esplicativo di ieri, del Governo, tutti i mercati all’aperto sono chiusi. Il mercato settimanale del venerdì in piazza Ugo La Malfa non verrà effettuato così come non si effettueranno i mercatini settimanali al Villaggio Peruzzo e al Villaggio Mosè. Il Decreto del Governo parla chiaro e purtroppo questa è una delle limitazioni previste. La violazione del Decreto costituisce reato penale. La misura è volta ad evitare che si creino aree affollate nelle quali è più facile la diffusione del contagio.