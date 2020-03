Promozione turistica: nuove strutture ricettive in provincia di Agrigento.

Non si ferma il lavoro del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per la classificazione di nuove strutture ricettive in provincia. Lo staff tecnico del Settore Promozione Turistica ha infatti

classificato 8 strutture nei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Licata, Favara e Grotte. L’attività svolta dal Settore Promozione Turistica, ai sensi della Legge Regionale n. 27/1996 (che delega questa competenza alle ex Province Regionali) consente dunque di incrementare l’offerta turistica in provincia con 51 nuovi posti letto. Le nuove strutture ricettive sono state classificate nelle tipologie bed and breakfast e affittacamere, e sono le seguenti: – B&B “Brio Bed and Breakfast”, ad Agrigento in via delle Mura, tre stelle, quattro camere e otto posti letto; – B&B “Casa Marrelli”, a Grotte in via F. Crispi, tre stelle, quattro camere e nove posti letto; – B&B “Marisicilia”, a Porto Empedocle in via delle Rose, tre

stelle, una camera e tre posti letto; – B&B “Villa Francesca”, a Licata in via Monserrato, tre stelle,

tre camere e sette posti letto; – B&B “Sicily”, a Porto Empedocle in via Fanti, tre stelle, tre

camere e sei posti letto; – B&B “Capinera”, ad Agrigento in Contrada Ciavolotta, tre

stelle, due camere e tre posti letto Affittacamere: – “Bamboo Luxury”, ad Agrigento in via Acquamara, una stella, quattro camere, nove posti letto; – “Urban Relax”, a Favara in vile A. Moro, una stella, tre

camere, sei posti letto. Le determinazioni dirigenziali relative alle nuove classificazioni sono state trasmesse ai Comuni competenti per territorio e ai Servizi Turistici Regionali