Canicattì, uffici comunali chiusi a metà. Protocollo e portineria operativi. E la salute di questi lavoratori?

Da stamattina gli utenti non possono accedere presso gli uffici del comune di Canicatti. Impegati svolgono la loro attività non effettuando ricevimento di pubblico. Ma in tutto questo vi è una anomalia. Infatti, chi riceve pubblico sono gli impiegati degli uffici protocollo e quelli addetti alla portineria. In questo modo si mette a rischio la loro salute. Non sarebbe meglio o tutti o nessuno? Un quesito al quale speriamo l’amministrazione comunale dia una risposta immediata per salvaguardare tutti e non solo una parte di impiegati.