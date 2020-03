Canicattì, la polizia “setaccia” il territorio. Controlli a tappeto in città

Servizio di controllo del territorio disposto dal Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ed eseguito in città dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, coordinati dal dirigente il vice questore Cesare Castelli. Servizio che ha visto impegnate diverse pattuglie della polizia di stato. Questi i risultati: in totale sono state 122 le persone identificate, 58 veicoli controllati, 10 posti di controllo, 19 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, 1 veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 1 patenti ritirate e numerosi punti della patente decurtati. Inoltre, sono stati controllati 2 esercizi pubblici soprattutto bar e sale gioco, alcuni al vaglio per probabili irregolarità amministrative. Infine, sono state controllate 5 persone sottoposte a misure alternative alla detenzione