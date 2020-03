Secondo il report quotidiano della Regione, sono 53 i casi di coronavirus in Sicilia, 18 in più in 24 ore. I laboratori di riferimento dei Policlinici di Palermo e Catania hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati. Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. Già ieri sera però a Palermo sono state ricoverate altre due persone con Covid-19, un’altra anche a Messina. Dieci le persone contagiate a Sciacca dove un medico dell’ospedale Giovanni Paolo II è risultato positivo.