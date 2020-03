Coronavirus, anche l’ex questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, risultato positivo

Il questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, ex questore di Agrigento, è risultato positivo al Coromavirus così come il prefetto bergamasco Elisabetta Margiacchi. Lo riferisce, sul proprio sito, la pagina locale del Corriere della Sera precisando che il questore, almeno per il momento, non presenta nessun sintomo.

“Ho la fortuna di avere a mia disposizione un alloggio in questura e quindi possono trascorrere il periodo di quarantena sul posto di lavoro – ha detto il questore al quotidiano – Posso quindi continuare a lavorare e dirigere le operazioni di polizia in questo delicato momento anche se senza comunque avere contatti diretti con nessuno dei dipendenti della questura”