Canicattì, doveva stare ai domiciliari. Trovata in giro: arrestata 25enne

I Carabinieri hanno arrestato una donna canicattinese di 25 anni che doveva essere agli arresti domiciliari a Delia e che si era invece allontanata arbitrariamente per recarsi nel suo luogo d’origine. La ragazza sorpresa in flagrante del reato di evasione dai Carabinieri di Canicattì era da tempo nota ai militari, che quindi si sono subito attivati quando i colleghi di Delia hanno segnalato il suo allontanamento arbitrario dalla casa dove stava scontando gli arresti domiciliari. Le immediate ricerche nei luoghi che la ragazza frequentava a Canicattì, condotte da alcuni militari dell’Arma, hanno dato i frutti sperati e la fuggitiva è stata rintracciata mentre raggiungeva la casa di un conoscente. Stavolta la venticinquenne è stata portata in carcere, ad Agrigento.