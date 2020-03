Un incendio sulle cui cause stanno indagando gli agenti del commissariato di Canicattì ha danneggiato una Passat di proprietà di un quarantenne residente in città. L’auto si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’uomo in via San Pio da Pietralcina. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco del locale distaccamento. Spetterà ai poliziotti accertare se si tratti di un incendio di natura dolosa o accidentale.