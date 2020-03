Palma di Montechiaro: nuovo accordo per la candidatura della città a Capitale della Cultura

Altro grande risultato per Palma di Montechiaro e l’Amministrazione Castellino. Stamattina è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino e Silvia Cannoni, responsabile Offer & Content Development di 24OREBusiness School.

Continua il lavoro per la candidatura di Palma a Capitale Italiana della Cultura: il gruppo di lavoro insieme al Sindaco ha incontrato la responsabile Adriana Anceschi e insieme hanno parlato di progetti idee e di collaborazioni prossime che faranno parte della programmazione culturale del territorio di Palma patendo da una summer school di turismo e cultura che crei opportunità formative per i giovani diplomati, neolaureati, maneger e professionisti.

Le attività previste coniugheranno l’erogazione in aula, direttamente sul territorio di Palma, integrata a con corsi a distanza attraverso la piattaforma eLearning di 24ORE Business School

Il Sindaco Stefano Castellino dichiara: “Un altro tassello importante per il percorso nuovo che la mia Città ha intrapreso grazie alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Stiamo ricevendo la disponibilità e l’entusiasmo di tanti partner che sono felici e convinti di appoggiare e promuovere il nostro progetto. Ciò significa che stiamo facendo bene e che comunque vada Palma di Montechiaro non è da sola, ed ha tutte le carte in regola per potere offrire un’immagine nuova di sè, dove cultura, opportunità, crescita, sono le parole chiave. Il protocollo con 24ORE Business School mi riempie di orgoglio, avere il sostegno e la collaborazione di uno dei più diffusi quotidiani d’Italia permetterà alla Città di inserirsi sempre di più in un circuito promozionale nazionale che le darà lustro. Ringrazio tutti i componenti del gruppo di lavoro per il lavoro incessante e proficuo che fanno ogni giorno e che ci sta permettendo di raggiungere notevoli traguardi, Alfonso Di Vincenzo, Angela Rinollo, Giuseppe Todaro ed in particolare, la Dott. Ssa Marilena Vaccaro che, già docente presso la sede di Roma di 24ORE Business School, ha pensato al coinvolgimento delle scuola riuscendo ad acquisirne la disponibilità e l’ attenzione.