Coronavirus, lavoratori a rischio. Cisal: “Governo Musumeci intervenga”

“Migliaia di lavoratori in Sicilia sono a rischio a causa del Coronavirus e dei suoi nefasti effetti sul tessuto

economico della nostra Regione, ma anche nel settore pubblico servono misure idonee alla tutela dei dipendenti. Chiediamo al Governo Musumeci di intervenire subito o a pagarne il prezzo saranno i

siciliani”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Angelo Lo Curto della Cisal Sicilia.

“Nei centri per l’impiego così come nei musei, nei siti turistici e in tutti gli uffici regionali aperti al pubblico servono dispositivi di sicurezza idonei e misure adeguate a evitare il contagio – continua la

Cisal – ma da tutta la Regione ci arrivano segnalazioni in senso contrario, con decine e decine di utenti ammassati in coda. Stesso copione si ripete negli uffici degli enti locali, come postazioni anagrafiche e sportelli. Il Governo regionale vari misure idonee a tutela anche delle imprese che si preparano ad affrontare cali di fatturato e di incassi con possibili conseguenze negative sui lavoratori”.