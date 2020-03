Canicattì, prossimi interventi da effettuare alla Scuola Media Pirandello

L’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, sentiti i tecnici dell’UTC, informa che, non appena si riceveranno i preventivi di spesa per i lavori di ripristino degli intonaci ammalorati presenti nell’atrio e nei servizi igienici dell’istituto, ci si attiverà prontamente all’aggiudicazione dei lavori per consentirne l’inizio immediato.

L’assessore comunica, inoltre, che sono già state avviate le procedure di affidamento dei lavori di adeguamento dell’impianto antincendio per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.