Sciacca, la morte del piccolo Salvatore: acquisite le immagini delle telecamere

I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno acquisito i filmati delle telecamere per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, costato la vita al piccolo Salvatore di 4 anni, durante la sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Sciacca. La tragedia si è consumata in via Incisa.

Nel frattempo il carro allegorico “Volere volare” dell’associazione culturale “E ora li femmi tu” è stato dissequestrato dalla Procura della Repubblica di Sciacca.

Attualmente l’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Sciacca, per chiarire la causa della morte del piccolo, è ancora a carico di ignoti.