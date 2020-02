Il Tribunale del Lavoro di Palermo conferma la Dott.ssa Evelina De Castro alla guida di Palazzo Abatellis

Con ricorso munito di apposita istanza cautelare un dirigente dell’amministrazione regionale , F.M. di anni 60, contestava davanti il Tribunale del Lavoro di Palermo la nomina della Dott.sa De Castro alla direzione del Museo di Palazzo Abatellis.

Il ricorrente lamentava una presunta illegittimità del decreto di conferimento del citato incarico dirigenziale in favore della dott.ssa De Castro in quanto adottato all’esito di un procedimento istruttorio che sarebbe stato viziato per difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio la dott.ssa Evelina De Castro, difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, rappresentando la correttezza della procedura e rilevando altresì come il provvedimento di nomina fosse stato adeguatamente motivato in ragione dell’esperienza professionale maturata dalla dott.ssa De Castro nel settore, dell’attinenza e qualità di titoli di studio posseduti ( specializzazione in storia dell’arte e dottorato di ricerca) e dei risultati conseguiti dalla stessa.

Ebbene il Tribunale del Lavoro di Palermo , dopo aver già respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente avverso la nomina della dott.ssa De Castro, con sentenza di merito, accogliendo le eccezioni degli avvocati Rubino e Marino ha affermato che il ricorrente non potesse contestare la nuova nomina conferita nelle more alla dott.ssa De Castro, non avendo lo stesso partecipato alla nuova procedura in questione.

Inoltre nella citata sentenza è stato sottolineato il lusinghiero bagaglio professionale della Dott.ssa De Castro, più centrato sulle competenze storico artistiche certamente utili per la direzione della Galleria di Palazzo Abatellis,

La Dott.ssa De Castro pertanto resta alla guida di Palazzo Abatellis, e potrà dunque continuare nella programmazione di importanti eventi culturali, proseguendo così nell’impegno che lo scorso anno ha portato alla realizzazione della mostra di rilevanza mondiale dedicata alle opere di Antonello da Messina.