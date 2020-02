Coronavirus, dopo i ristoranti chiudono i negozi cinesi

Dopo i ristoranti, anche i proprietari cinesi di negozi di vestiti, e oggettistica hanno deciso di chiudere i battenti, ed hanno esposto un cartello davanti ai propri esercizi commerciali, dove annunciano la chiusura per evitare di diffondere ulteriormente il contagio del Coronavirus.

La comunità cinese di Agrigento, che conta diversi negozi in provincia, ha deciso di abbassare le saracinesche fino a quando non verrà ristabilita la normalità. La decisione arriva dopo un mese, quello di febbraio, dove gli affari sono crollati a causa della diffusa paura, che ha portato molti clienti a non frequentare negozi e ristoranti di cinesi.