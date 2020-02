Agrigento, Rifiuti. da lunedì a Zingarello e Misita/Ciavolotta parte la raccolta porta a porta.

L’assessore all’Ecologia del Comune di Agrigento, Nello Hamel, comunica che a partire da lunedì 2 marzo, nelle frazioni di Zingarello e Misita/Ciavolotta, inizierà la raccolta porta a porta dei rifiuti e verranno rimosse le postazioni di cassonetti costantemente trasformati in discarica abusiva. Questa soluzione, fortemente voluta dal Sindaco Lillo Firetto, non costerà nulla al Comune di Agrigento in quanto la ditta si assumerà tutti gli oneri della trasformazione del servizio di raccolta. Gli abitanti di Zingarello e di Misita/ Ciavolotta sono invitati, a partire da lunedì, ad espporre i mastelli davanti alla propria residenza. Coloro i quali non fossero forniti di mastelli, possono recarsi nella sede della società Iseda nella Zona Industriale ove potranno nel pomeriggio ritirarli gratuitamente. Eventuali disguidi possono essere segnalati tramite WhatsApp..