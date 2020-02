Nomina Rino La Mendola, il compiacimento dell’Ordine degli architetti

La conferma di Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, come componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici non poteva che suscitare il compiacimento dell’Ordine degli architetti di Agrigento anche in considerazione dei tanti obiettivi raggiunti dall’architetto La Mendola a livello nazionale e regionale.

“A nome mio e di tutto il Consiglio dell’Ordine degli architetti – dichiara Alfonso Cimino, presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento – esprimo compiacimento per la riconferma di Rino La Mendola in qualità di componente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici. Quest’Ordine è a fianco dell’architetto La Mendola per annoverare ancora nuovi obiettivi e nuovi traguardi a vantaggio dell’intero comparto e, quindi, della collettività”.