CORONAVIRUS: CARENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PERSONALE SANITARIO.INTERVIENE IL CODACONS

Il Codacons esprime forte preoccupazione per le numerose segnalazioni pervenute in questi giorni relativamente alla mancanza di dispositivi di protezione individuale (maschere FFP3, tute, occhiali protettivi) per evitare il contagio da corona virus degli operatori sanitari del SSN. Sia i medici di famiglia, i medici della continuità assistenziale, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici ospedalieri, gli infermieri e gli operatori socio-assistenziali riferiscono la mancanza assoluta della distribuzione di tali presidi da parte delle rispettive aziende di appartenenza esponendo al rischio non solo gli stessi ma l’intera comunità. Il Codacons diffida con forza i direttori generali delle aziende ASP ed ospedaliere a risolvere immediatamente il problema avvertendo che sin da ora saranno ritenuti responsabili di eventuali contagi da parte degli operatori stessi ed anche degli stessi cittadini che potrebbero da questa dissennata condotta riportare conseguenze sulla propria salute. L’Ufficio Legale del Codacons offrirà consulenza gratuita a tutti gli operatori sanitari che volessero intraprendere azioni risarcitorie in caso di contagio da corona virus ed invita a denunciare l’eventuale mancata soluzione della vergognosa carenza denunciata.