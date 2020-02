Canicattì, denunciate tre persone per vari reati

I poliziotti del Commissariato di Canicattì, agli ordini del dirigente Cesare Castelli, hanno denunciato alla Procura della Repubblica, 3 persone ritenute responsabili di condotte illecite. Veniva denunciato a piede libero un giovane che avendo la custodia di un motociclo, a seguito di sequestro amministrativo, violava gli obblighi derivanti dal citato provvedimento, non custodendo diligentemente il veicolo, che veniva rubato da ignoti.

Un altro giovane canicattinese, più volte denunciato ed arrestato per reati predatori, veniva denunciato per furto aggravato di veicolo. Infine, una persona di Canicattì veniva deferita alla Autorità giudiziaria per falsità materiale commessa dal privato poiché, sostituendosi alla propria madre, avrebbe asportato dal conto corrente dell’anziano genitore una cospicua somma di denaro