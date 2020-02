Canicattì, audace furto in pieno giorno. Portata via macchina su carro attrezzi

Lascia la sua macchinetta 50 parcheggiata davanti la scuola e quando esce per riprenderla non la trova più. Protagonista di questa brutta avventura una studentessa del liceo classico che aveva lasciato il mezzo poco distante dall’istituto per poi recarsi a seguire le lezioni. Ma la particolarità non sta nel furto. Questi avvengono tutti i giorni ma come i ladri hanno portato via il mezzo in pieno giorno caricandolo su un carro attrezzi. Nessuno, infatti, pensava che quel carro attrezzi era manovrato dai ladri che dopo avere caricato la macchinetta a bordo sono fuggiti via facendo perdere le tracce. Tutto questo è avvenuto sabato mattina, ma soltanto ieri i genitori della ragazza, hanno formalizzato denuncia alle agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza della città.