Palma di Montechiaro: risse e disordini. Questura blocca il carnevale

Sospese a Palma di Montechiaro le iniziative del carnevale. In seguito alle continue risse, scazzottate e partecipanti indisciplinati che volevano salire a tutti i costi sopra i carri allegorici il questore di Agrigento ha deciso di revocare la licenza di pubblico spettacolo al carnevale di Palmese.

A pagarne le spese, per colpa di pochi incivili, sono ovviamente i negozianti della città del Gattopardo, i cittadini per bene e soprattutto i bambini che non potranno dunque godersi i giorni di festa e divertimento.