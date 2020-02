Agrigento, si accascia e muore mentre fa jogging a villa Bonfiglio

Si accascia al suolo mentre stava facendo jogging e non si è più rialzato. Maurizio Bognanni, di 63 anni di Agrigento, artista teatrale molto conosciuto e apprezzato in città, nel corso del suo allenamento, insieme ad un’amica, è morto a causa di un malore, mentre si trovava all’interno del parco comunale della Villa Bonfiglio, al viale della Vittoria.

Prontamente intervenuta un’ambulanza del 118. Il personale sanitario, non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo della tragedia anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Poi è stato il turno dell’esame del medico legale a determinare l’esatta causa del decesso del 63enne, verosimilmente, colto da un arresto cardio-circolatorio.