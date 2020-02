Carnevale di Sciacca, aperta inchiesta sulla morte del bambino di 4 anni

La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’inchiesta sulla tragica morte del bambino di 4 anni, Salvatore morto cadendo da uno dei carri allegorici, che sfilavano per le vie di Sciacca. La manifestazione è stata immediatamente annullata.

Secondo una ricostruzione il bambino era stato messo seduto dal padre sul carro “Volere volare”, dell’associazione “E ora li femmi tu”, mentre era fermo, a quanto pare per scattargli qualche foto ricordo.

Appena il carro trainato da un trattore si è messo in movimento il bimbo ha perso l’equilibrio, e cadendo ha sbattuto la testa a terra. Il piccolo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dove sono andati anche i familiari, straziati, e il sindaco Francesca Valenti.

I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno avviato le indagini. La comunità saccense è sotto choc per l’accaduto. Il Carnevale a Sciacca si era aperto proprio ieri.