Agrigento, tragico schianto all’alba. Muore giovane

Un giovane è morto in un incidente stradale avvenuto alle primi luci dell’alba ad Agrigento. Viaggiava su una Peugeot 207, con altri tre ragazzi a bordo. All’improvviso il mezzo si è schiantato contro un muro, nei pressi delle vie dei Borboni e Teatro Tenda, tra il viale Cannatello e San Leone. Per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Giuseppe Terrosi 32 anni di Agrigento. E’ deceduto sul colpo. Sul posto intervenuto il personale medico del 118, che ha constatato l’avvenuto decesso, e i carabinieri del nucleo Radiomobile, che si sono occupati delle indagini. Atri tre ragazzi sono rimasti feriti, e non sarebbero gravi.