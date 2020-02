Ravanusa, perseguita e minaccia l’ex moglie: giudizio immediato per 34enne

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto il giudizio immediato a carico di un trentaquattrenne, E.P., residente a Ravanusa, da alcuni giorni sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Ravanusa, e già con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una 25enne ravanusana. L’imputato deve difendersi dall’accusa di stalking. Il processo è fissato per il 16 marzo, dinnanzi al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Antonio Genna. E.P., è difeso dall’avvocato Calogero Lo Giudice. Tutto quanto ha avuto inizio nel febbraio di due anni fa. L’uomo n on avrebbe accettato la fine del matrimonio, e per almeno cinque mesi avrebbe molestato, pedinato, insultato e minacciato di morte l’ex moglie . E in due occasioni, aggredendola anche fisicamente.