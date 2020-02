Canicattì, al via i lavori di manutenzione delle strade cittadine

Approvazione amministrativa da parte della giunta nmunicipale di Canicattì del progetto esecutivo lavori manutenzione strade comunali interne al centro abitato

Stamani è stata approvata in Giunta Municipale la proposta di atto deliberativo riguardante l’approvazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di manutenzione delle strade comunali interne al centro abitato.

Si tratta di lavori finalizzati alla messa in sicurezza di quei tratti carrabili e pedonali danneggiati.

L’importo totale del progetto è stato quantificato in €. 99.000,00.

“A breve non appena si espleteranno gli adempimenti indispensabili alla prosecuzione dell’iter, verrà dato il via a questi lavori che interesseranno il territorio comunale per la manutenzione di diverse vie cittadine, ritenendo fondamentale tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano”