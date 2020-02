Nomina Franco Vitellaro, plauso dell’Ordine degli architetti

La nomina di Franco Vitellaro a ingegnere capo dell’ufficio Tecnico comunale di Agrigento raccoglie il plauso dell’Ordine degli architetti di Agrigento, presieduto da Alfonso Cimino. “Apprendiamo con piacere della nomina di dirigente dell’ufficio Tecnico comunale a Franco Vitellaro, stimato professionista di lunga esperienza che, siamo certi, potrà risolvere i problemi che attanagliano l’Ufficio – afferma Alfonso Cimino – Problemi sui quali dibattiamo da due anni, da quando ci siamo insediati in questo Consiglio d’Ordine, tra cui, tanto per dirne una, il progetto Sanatoria sul quale ad oggi l’Ufficio sembra essere bloccato a causa del riconoscimento delle spettanze ai dipendenti che, tra altro, sono numericamente diminuiti a causa della Quota 100 che del detto Ufficio ne ha svuotato le competenze e le figure professionali. L’Ordine degli architetti è stato e rimane a fianco dell’ufficio Tecnico per la risoluzione delle varie problematiche proponendo strumenti sussidiari utili alla risoluzione delle stesse come recentemente fatto con il Progetto Pace, progetto Agrigento Commissione Edilizia, per il quale siamo ancora in attesa di risposte da parte dell’Amministrazione. Certo, gli obiettivi raggiunti sono stati tanti, citiamo, ad esempio, l’adozione dello Sportello Unico dell’Edilizia, la definizione delle direttive sullo strumento urbanistico – conclude Cimino – Nell’auspicare un incarico a tempo indeterminato per l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico, volto alla programmazione e progettazione a lungo termine e all’organizzazione dello stesso Ufficio, porgiamo a Franco Vitellaro auguri di buon lavoro”.