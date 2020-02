Agrigento, ladri in casa di impiegata. Portati via oro e argento

Ammonta a diverse migliaia di euro il furto messo a segno in un’abitazione di Villaggio Mosè. I malfattori, in pieno giorno, hanno approfittato della momentanea assenza della proprietaria, una 50enne di Agrigento, e sono penetrati nell’abitazione, dopo aver scassinato una porta-finestra, e in pochi attimi si sono ritrovati all’interno dell’immobile. Hanno messo tutto a soqquadro ed hanno tentato di forzare la cassaforte senza riuscirci. Hanno trovato e portato via un sacchetto di monili in oro, varia argenteria e un computer portatile. Arraffato il bottino sono andati via da dove erano entrati. L’amara scoperta al rientro, e dopo lo choc, all’agrigentina non è rimasto altro da fare, che rivolgersi al numero unico di emergenza del 112. In pochi attimi sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile, che a seguito del sopralluogo, hanno avviato le indagini.