Acqua pubblica. Catanzaro: Commissariamento Ati Agrigento, scelta preoccupante ed inopportuna.

“Mi amareggia e mi preoccupa, non poco, la decisione del governo regionale di nominare un commissario ad acta presso l’ATI di Agrigento soprattutto perche la nomina, guarda caso, arriva in un momento di straordinario fermento sul tema della futura gestione pubblica dell’acqua, quando ormai i Consigli comunali della provincia stanno preparandosi a votare lo schema di statuto costitutivo della nuova società consortile speciale, ultimo step prima di raggiungere il traguardo e il grande sogno della gestione pubblica”.

Lo dichiara oggi il deputato regionale del partito democratico Michele Catanzaro.

“Ancor più sorprendente – continua il parlamentare DEM “- se si tiene conto del fatto che un tale commissariamento giunge proprio nel momento in cui il TAR, proprio su ricorso dell’ ATI di Agrigento, ha dichiarato l’incompetenza della giunta regionale a fissare il prezzo dell’acqua venduta da Siciliacque ad oltre il triplo del corrispettivo dovuto.

In sostanza Il TAR ha detto a chiare lettere che la competenza in materia di tariffe, anche dell’acqua all’ingrosso, è dell’ATI, con evidente ricaduta sulle scelte del governo regionale siciliano e, soprattutto, con conseguente ristoro per le tasche dei contribuenti. Una sentenza storica – aggiunge Catanzaro – che fa giustizia di anni ed anni di costi spropositati dell’acqua, imposti ai cittadini, con il tacito assenso delle diverse classi di governo succedutesi a Palazzo d’Orleans. Intendo, pertanto, dare massimo sostegno all’iniziativa del consiglio direttivo dell’ATI, presieduto dal sindaco di Sciacca e mi auguro che il governo regionale non intenda davvero interrompere una corsa, proprio quando si sta tagliando un traguardo storico; la buona politica non può in alcun modo essere mortificata con scelte simili. Faccio appello a tutte le associazioni, ai comitati civici ed alla politica locale, che in questi anni si sono battuti per raggiungere l’obiettivo dell’acqua pubblica, – conclude – affinché non prevalgano puerili divisioni e si unisca la voce contro una decisione che ha dell’assurdo e che mortifica anni ed anni di battaglie di civiltà e di giustizia sociale”.