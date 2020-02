Brutta avventura per una donna di Canicattì aggredita ed azzannata da un branco di cani randagi. L’aggressione si è verificata nei pressi del mercato ortofrutticolo. La donna appena uscita di casa alle cinque del pomeriggio è stata prima accerchiata e poi morsa da uno dei 4 o 5 cani del branco. Finita in ospedale è stata giudicata guaribile in 15 giorni. Presentata denuncia alla polizia municipale