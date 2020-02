Racconta falsamente di essere stato investito dall’ex fidanzata: empedoclino finisce a processo

La Procura della Repubblica di Agrigento, ha chiesto il rinvio a giudizio per l’empedoclino Ignazio Filippazzo, 58 anni, con l’accusa di calunnia. Ha raccontano di essere investito con l’auto dall’ex fidanzata, che poi sarebbe scappata. Ma non era vero

Il processo sarà celebrato il 23 marzo davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco. In quell’udienza l’imputato potrà chiedere riti alternativi.

La donna si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Serena Gramaglia. La vicenda risale al 22 luglio del 2013. Filippazzo, aveva presentato una querela ai poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle. La donna in quel periodo lo aveva denunciato per stalking e altri reati.