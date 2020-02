Naro, “accordo” per appalto raccolta differenziata dei rifiuti: chiesta condanna per ex assessore

Tre anni di reclusione è la richiesta avanzata, al termine della sua requisitoria, dal pubblico ministero Chiara Bisso, per l’ex assessore del Comune di Naro, Francesco Lisinicchia, accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità. La pena è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato.

Dopo l’aggiudicazione dell’appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti, l’assessore comunale al ramo, si sarebbe presentato all’imprenditore, che si era assicurato la gara dicendogli che, avrebbe potuto avere problemi a stare a Naro, se non avesse stipulato un contratto di guardania, con un istituto di vigilanza. Per convincerlo a firmare “l’accordo” gli avrebbe detto che si sarebbe fatto referente, per stoppare eventuali richieste delle locali famiglie mafiose.

Le pressioni esercitate dall’Amministratore pubblico “infedele” non hanno spaventato il titolare della ditta che ha deciso di denunciare ogni cosa.

Dopo la requisitoria, il Gup del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha rinviato l’udienza al 9 giugno per l’arringa dei difensori, gli avvocati Diego Giarratana e Antonio Panico, poi eventuali repliche e sentenza. Il narese, il primo dicembre del 2018, finì agli arresti domiciliari.