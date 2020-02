Carnevale di Sciacca, nel pomeriggio Sorrisi in corsia

Sorrisi in corsia. È stato denominato così un altro evento collaterale al Carnevale di Sciacca in programma oggi, martedì 18 Febbraio, dalle ore 16. Il Carnevale di Sciacca porta un sorriso ai pazienti dell’ospedale Giovanni Paolo II con le esibizioni di alcune rappresentanze dei gruppi mascherati dei carri allegorici, per iniziativa degli assessorati allo Spettacolo e alla Salute, della Futuris, dell’Avulss , del Centro Maugeri e del centro Alzheimer. Ad esibirsi i gruppi mascherati dei carri allegorici “Volere Volare”, “E ce la Scialacquiam” e “Doppio Joker”.

Sempre oggi, in mattinata, altri due eventi collaterali: lo spettacolo all’interno della Casa Circondariale di Via Gerardi e le esibizioni in nella scuola dell’infanzia e materna. I gruppi del “Peppe Nappa” e dei carri allegorici “Io non ho paura”, “All’ultimo respiro”, “Unni … passi tu nun crisci l’erba” alle ore 9 saranno nella scuola San Francesco, dalle ore 10 faranno due spettacoli alla Sant’Agostino, alle 12 si esibiranno alla Mariano Rossi. Alle 10,30 una rappresentanza del gruppo “Missione bilbao” salirà sul palcoscenico allestito all’interno della Casa circondariale.