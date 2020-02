Agrigento, ha danneggiato quattro auto tra cui quella di un prete: denunciato 50enne

Quattro autovetture sono state danneggiate, fra cui quella del prete della Chiesa di Sant’Alfonso, proprio davanti il luogo sacro. E’ successo, ieri notte, in via Duomo, nel centro storico della città.

Ad entrare in azione un individuo, verosimilmente, con l’uso di un oggetto contundente ha mandato in frantumi tutti gli specchietti delle quattro vetture. Sono stati alcuni proprietari dei mezzi danneggiati a dare l’allarme al 112.

Scattato l’allarme sul posto si sono portati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i quali dopo un’indagine “lampo” hanno identificato e rintracciato il responsabile.

Si tratta di un 50enne agrigentino, denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per danneggiamento aggravato.