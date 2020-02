Agrigento, albero rischia di abbattersi su una palazzina. Vigili del fuoco evitano il peggio

Un albero rischia di crollare, e i residenti in tempo segnalano la situazione di pericolo. Succede in via De Gasperi ad Agrigento. Il tronco si è inclinato e c’era il rischio che potesse causare danni a cose e persone. E senza l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, sarebbe collassato sulla vicina palazzina. Per fortuna se ne sono accorti gli abitanti, ed hanno interessato il 112 e i vigili urbani. Con l’autoscala i pompieri hanno provveduto a segare pezzo dopo pezzo il tronco.