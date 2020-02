Eccellenza girone A – Risultati e classifica della 22°giornata

Continua ad affascinare sempre di piú il campionato di Eccellenza Sicilia Girone A: torneo apertissimo per quel che concerne la promozione in Serie D e la salvezza per evitare di scendere di categoria. Andiamo a visionare risultati e classifica della 22°giornata

RISULTATI 22° GIORNATA:

Alba Alcamo – Geraci 0-3

Canicattì – Don Carlo Misilmeri 2-1

Cephaledium – Akragas 0-4

Dattilo – Castellammare 3-1

Marineo – Monreale 1-0

Pro Favara – Parmonval 2-2

Sancataldese – Mazara 1-1

Sporting Vallone – Cus Palermo 1-1

CLASSIFICA:

Dattilo – 54 punti (Promozione diretta)

Canicattì – 48 punti (Play Off)

Akragas – 46 punti (Play Off)

Sancataldese – 38 punti (Play Off)

Geraci – 38 punti (Play Off)

Parmonval – 36 punti

Castellammare – 33 punti

Sporting Vallone – 32 punti

Mazara – 32 punti

Don Carlo Misilmeri – 27 punti

Cus Palermo – 26 punti (Play Out)

Pro Favara – 25 punti (Play Out)

Marineo – 20 punti (Play Out)

Cephaledium – *15 punti (Play Out)

Monreale – 10 punti (Retrocessione)

Alba Alcamo – 5 punti (Retrocessione)

*1 punto di penalizzazione