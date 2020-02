Castrofilippo, opposizione chiede diretta streaming sedute consiglio comunale.

Trasmettere le sedute del consiglio comunale in diretta streaming. E’ questo quanto chiedono al sindaco Franco Badalamenti i consiglieri comunali dell’opposizione Maria Angela Palumbo, Riccardo Serravillo, Virginia Brucculeri e Pasquale Rosselli. Lo hanno fatto con una mozione.” La trasmissione in streaming del Consiglio- scrivono i rappresentanti della minoranza- è una di quelle operazioni che possono favorire la puntuale informazione del cittadino; Molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, famigliari, non possono partecipare direttamente a tali sedute; I Comuni che hanno adottato tale politica di diffusione delle informazioni hanno riscontrato un sensibile incremento della partecipazione diretta dei cittadini alle attività dell’ amministrazione comunale. Dal punto di vista prettamente economico, è uno tra gli interventi meno costosi che un’ amministrazione comunale possa porre in essere. In conclusione,- concludono Palumbo, Serravillo, Brucculeri e Rosselli- qualora ve ne sia la volontà, l’ attivazione di un simile servizio costerebbe alle casse comunali circa 100 euro, cifra indubbiamente esigua se paragonata agli indubbi benefici per tutti quei cittadini interessati a conoscere e seguire con trasparenza l’ attività politico-amministrativa del nostro comune”.