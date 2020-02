Canicattì. il M5S presenta interrogazione sulla scuola Pertini

Il M5S ha presentato un’interrogazione sulla vicenda della scuola Sandro Pertini di Canicattì.

Infatti nel febbraio del 2019 la scuola fu oggetto dell’ennesimo un atto vandalico e incendiario ragion per cui l’assessorato regionale erogò una certa somma di denaro per le riparazioni. I lavori come dichiarato sia dalla ditta appaltante che dal Comune furono eseguiti correttamente ma i genitori subito dopo protestarono perché i bambini uscirono da scuola sporchi di fuliggine a causa dei lavori non eseguiti a regola d’arte. Tale ultimo assunto trova piena conferma nel fatto che, subito dopo a seguito delle proteste e da obiettive considerazioni, la giunta Comunale approvò una variante ai lavori.

Noi vogliamo vederci chiaro, Vi terremo aggiornati!!