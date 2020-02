Agrigento, si adeguano 22 scuole alle norme antincendio

Sono stati aggiudicati i lavori di messa a norma antincendio di 22 edifici scolastici del Comune di Agrigento. A seguito di partecipazione ad un avviso regionale del 2018, il Comune ha ottenuto un finanziamento per interventi sugli edifici scolastici di proprietà comunale per un importo complessivo di oltre 500 mila euro. Questo permetterà di eseguire interventi presso le scuole finalizzati all’adeguamento degli immobili alla normativa antincendio. Un importante passo avanti per la sicurezza delle scuole.