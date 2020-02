Agrigentina colpita e ferita a calci e pugni per un parcheggio

Presa a calci e pugni, per un parcheggio, da un automobilista che è riuscito a fuggire, e adesso è ricercato dalle forze dell’ordine. Una pensionata di 73 anni, di Bivona ieri mattina, è finita in ospedale dopo essere stata pestata in via Francesco Crispi, nella zona del porto di Palermo. Lei stessa ha raccontato dell’episodio ai sanitari, che l’hanno trasferita all’ospedale “Villa Sofia”.I medici hanno segnalato il fatto ai carabinieri. I militari hanno avviato le indagini, ed acquisito le immagini di alcune telecamere dell’impianto di videosorveglianza.