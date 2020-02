Seap Dalli Cardillo Aragona,inizia l’era Dagioni: “Vogliamo la serie A”

È stato presentato nel pomeriggio, presso la sala stampa del palasport Pippo Nicosia di Agrigento, il nuovo allenatore della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, Massimo Dagioni, ex Monza in serie A1, che subentra al dimissionario Luca Secchi. Il coach romano è stato presentato dal presidente Nino Di Giacomo che ha tra l’altro dichiarato: “È l’allenatore giusto per dare una scossa alla squadra. Con Massimo Dagioni ci conosciamo da tanto tempo ed ho sempre apprezzato le sue qualità e caratteristiche. Siamo felici di averlo portato sulla panchina della Seap Dalli Cardillo Aragona. Da adesso in poi è vietato sbagliare”. Coach Massimo Dagioni ha esordito in conferenza stampa ringraziando il patron Di Giacomo per averlo coinvolto nell’ambizioso progetto: “È una società che vuole disputare la serie A e per questo ha allestito un roster fortissimo. L’obiettivo è la promozione e vogliamo centrarlo. Ho avuto un impatto molto buono con la squadra. C’è consapevolezza tra le ragazze e molta voglia di mettersi in gioco. Tutte vogliono raggiungere l’obiettivo della serie A. Delle giocatrici in organico conosco molto bene Elisa Manzano per averla avuta a Pesaro. Poi da avversario ho incontrato Donà, Aricò, Moneta, tutte ottime giocatrici”.