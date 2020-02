Agrigento- Favara, prende forma il ponte di contrada Petrusa.

Prende forma il nuovo ponte Petrusa, uno dei cantieri della 640 Caltanissetta- Agrigento, la Strada degli scrittori. Sul posto per l’occasione si e’ recato il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, oggi in Sicilia per sbloccare alcuni cantieri e firmare dei contratti di affidamento dei lavori. “Oggi si sono conclusi i lavori di varo del Ponte Petrusa ad Agrigento – dichiara con soddisfazione Cancelleri -. Da settimane manifesto grande attenzione per la provincia di Agrigento e periodicamente torno per dimostrare che sono determinato a mantenere ogni promessa fatta”.

“Era un ponte – spiega – che da tre anni era stato dismesso, il cemento non era piu’ buono, cosi’ era stato demolito e si aspettava la ricostruzione. Era tutto fermo. I cittadini indignati erano scesi in piazza, insieme a preti, sindaci e parti sociali per accendere i riflettori su un’opera importante”. “Adesso – sottolinea Cancelleri – siamo riusciti a fare riprendere i lavori. Voglio ringraziare l’Anas e l’azienda che sta eseguendo i lavori. Lo Stato c’e’”. “Tra fine primavera ed i primi giorni dell’estate – aggiunge il viceministro – riapriamo la strada al traffico, alla normale viabilita’. Risultati, fatti, non chiacchiere”.