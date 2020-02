Caltanissetta: uomo armato di coltello tenta di entrare in Tribunale. Fermato dai vigilantes

Ha tentato di introdursi in Tribunale con un coltello di 20 centimetri. L’episodio si è verificato al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, in via Libertà, nella mattinata di giovedì 13 febbraio poco prima delle ore 11. L’uomo è stato però controllato dal personale dell’Europolice Srl che poi ha provveduto a bloccare l’esagitato; successivamente è stato consegnato ai carabinieri che hanno sequestrato l’arma da taglio e denunciato l’uomo.