Al via il Carnevale di Montevago 2020 nel segno della lotta alla ludopatia

Ha preso il via ieri sera il Carnevale di Montevago 2020 promosso dall’amministrazione comunale. A sfilare per le vie cittadine del centro belicino due carri allegorici: quello intitolato “O jocu o sconsu jocu”, realizzato dall’associazione “Eracle” di Montevago e dedicato alla sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo, e quello intitolato “E tu party?” dell’associazione “Nuova Arte 96” di Sciacca che dà un valore aggiunto alla manifestazione carnascialesca che proseguirà oggi e domani.

“Ringrazio i ragazzi di Montevago – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – perché hanno avuto la bellissima idea di realizzare un carro che ha come obiettivo la sensibilizzazione contro la ludopatia, una malattia purtroppo sempre più diffusa. Un messaggio importante che arriva dai giovani agli adulti. Un evento di massimo divertimento come il carnevale diventa così un momento di riflessione per tutti su un problema sociale che sta rovinando tante famiglie. Ringrazio per la preziosa collaborazione anche gli amici di Sciacca che con la loro arte e la loro esperienza hanno certamente arricchito il nostro carnevale”.