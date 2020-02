AGRIGENTO, GLI AUGURI DEL SINDACO A NONNA CATERINA PER I SUOI 100 ANNI

Auguri speciali all’agrigentina Caterina Lentini vedova Urbani, per i suoi cento anni. La neo centenaria, nata il 14 Febbraio del 1920, durante i festeggiamenti, ha ricevuto anche la visita del sindaco Lillo Firetto per gli auguri più affettuosi in rappresentanza della cittadinanza agrigentina.

“Nonna Caterina”, madre di tre figli, nonna di otto nipoti e bisnonna di 18 pronipoti, casalinga da sempre, residente a Cannatello, è stata festeggiata da familiari e parenti in un locale del Villaggio Mosè soffiando energicamente su una maxi torta con 100 candeline.