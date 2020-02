Seap Dalli Cardillo Aragona: Massimo Dagioni è il nuovo allenatore, subentra al dimissionario Luca Secchi

La Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona comunica che il tecnico Luca Secchi ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra per motivi personali. La Società ringrazia il tecnico sardo per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune in campo professionale e umano.

Il nuovo allenatore della Seap Dalli Cardillo Aragona è Massimo Dagioni, che nella prima parte della stagione 2019/2020 ha guidato la Saugella Monza nel campionato di serie A1. Nato a Roma, classe ’66, Dagioni è un tecnico esperto, con tanta qualità e grande attenzione al dettaglio. Nella sua lunga carriera vanta anche la vittoria dello scudetto in Tunisia e della Coppa nazionale con lo Sfax. Coach Dagioni, oggi pomeriggio, ha diretto il primo allenamento con la sua nuova squadra e sabato farà il suo esordio in panchina contro il Palmi, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, alle ore 17, per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie B1, girone D. Coach Massimo Dagioni sarà presentato alla stampa domani pomeriggio, alle ore 17:30, presso la sala stampa del palasport Pippo Nicosia di Agrigento.