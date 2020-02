Naro, il Sindaco interviene sul rinvio del Mandorlo in Fiore e sugli altri problemi della città

“Cari concittadini, oggi voglio parlarvi del perché siamo costretti a rimandare la Sagra del Mandorlo in Fiore.

Siamo in gestione provvisoria e le spese per la primavera narese potrebbero trasformarsi in debiti fuori bilancio.

Già probabilmente qualche passività arretrata (seppur di modica entità) per prestazioni artistiche e/o musicali e/o di intrattenimento la abbiamo. Anche se la maggior parte delle spese per eventi culturali, musicali e di intrattenimento hanno trovato copertura negli sponsor o nell’intervento gratuito delle locali Associazioni o nei finanziamenti regionali. Ma non vogliamo creare debiti.

Tutti conosciamo le vicende del bilancio.

Prima abbiamo saputo che lo Stato aveva quasi annullato i fondi erariali che doveva trasferire al Comune di Naro negli anni 2014 e 2015, in quanto il Comune di Naro avrebbe dovuto sopperire a questi trasferimenti grazie alle entrate proprie dell’IMU sui terreni agricoli. Entrate che poi non ci sono state, perché questa era una tassa iniqua ed odiosa che, per fortuna, è stata tolta dallo Stato.

Dopo abbiamo trovato un disavanzo di 450mila euro.

Poi ancora, i Revisori ci hanno detto che il disavanzo non era di 450 mila euro, ma era di poco più di un milione di euro.

Poi è andato in pensione il Ragioniere Comunale.

Poi non abbiamo trovato un’adeguata professionalità interna per la Ragioneria e le Finanze.

Poi è venuto il commissario regionale per il bilancio,

e così via.

Sin dal giorno del nostro insediamento, abbiamo dovuto agire in regime di gestione finanziaria provvisoria e sappiamo quali e quante difficoltà questo comporta.

Se io avessi saputo di questa situazione prima, forse ci avrei pensato dieci venti cento volte prima di accettare la candidatura a Sindaco….

Ma ormai siamo qui e non possiamo abbandonare. Anzi dobbiamo risolvere la situazione e andare avanti. Con tutte le gravissime ed enormi difficoltà che abbiamo incontrato e che incontriamo, giorno dopo giorno.

Ma ho comunque fiducia ed ho fiducia nelle capacità del Vicesindaco d.ssa Serena Cremona, in quelle degli assessori Lillo Burgio, Dario Lombardo e Lillo Cangemi, nelle capacità del Presidente del Consiglio Lillo Valvo, nelle capacità dei capigruppo consiliare dottoressa Cristina Scanio e dottor Enzo Giglio, nelle capacità di tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, nel rispetto dei loro ruoli, ma nella certezza che hanno tutti a cuore le sorti di Naro.