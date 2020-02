Favara, scontro auto e moto: ferito giovane agrigentino

Ha riportato diversi traumi un infermiere 27enne di Agrigento, rimasto ferito in un incidente stradale. L’urto si è verificato poco dopo l’ingresso per l’abitato favarese, precisamente in via Aldo Moro, di fronte ad un negozio di mobili.

Il ventisettenne in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Bmw, è entrato in collisione con una Fiat Punto, condotta da un favarese. La vettura era appena uscita da una traversa. Dopo l’impatto violentissimo, il motociclista è “volato” scavalcando l’utilitaria, per poi sbattere sull’asfalto. Per fortuna indossava correttamente il casco salvavita.

Immediatamente è scattato l’allarme, e la centrale operativa del 118, ha inviato sul posto un’ambulanza: i sanitari dopo le prime cure del caso, prestatigli direttamente sul posto, hanno deciso per il trasporto del ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Illeso l’automobilista. Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi per accertare le cause del sinistro.

Antonino Ravanà