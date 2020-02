Questo Comitato Civico 2021 riceve numerose segnalazioni riguardanti le condizioni igienico sanitari e pericolosità strutturale (presenza di erbacce, rifiuti, ecc.. ecc.. ) del marciapiede via E. Toti/(ponte via Diaz) e della Zona di via Menfi /via Ospedale.

In particolare il tratto di marciapiede della via E. Toti , in prossimità del ponte della ferrovia, è totalmente ostruito da erbacce, lo stesso sembra privo di protezione è quindi pericoloso.

Si Chiede di intervenire con urgenza.